- Urlaub von Corona

Lockdown-Diskussionen, Impfprobleme, volle Krankenhäuser - Corona und kein Ende. Da muss man sich auch mal Urlaub nehmen. Vom Virus. Das sagt unser Kolumnist Thomas Hollmann - und liest online die Mallorca-Zeitung.

Ich kann das nur empfehlen. Zehn Minuten Mallorca-Zeitung - und alles Pandemische fällt von einem ab. Selbst wenn man aus Versehen auf die Infobox mit den Inzidenzahlen klickt. Die beunruhigen derart wenig, dass eine Disco-Eröffnung saalfüllend gefeiert wird. Die Gäste hatten viel Spaß bei 80er-Jahre-Hits, schreibt die Mallorca-Zeitung.

Die Party-Reporterin wird bestimmt auch vor Ort sein, wenn kommende Saison die "Stürmer-Arena" an den Start geht, um "Megapark" und "Bierkönig" den Zapfhahn streitig zu machen. "Die dritte Baller-Macht" prognostiziert die Mallorca-Zeitung, die gewisse Sympathien erkennen lässt für den Initiator und Schlagersänger Stefan Stürmer. Bietet der "Opfern der neuen Sauberkeitswelle" doch eine neue Heimstatt.

Wie zum Beispiel Ingo ohne Flamingo. Der Mann vermag vielleicht auf einem Bein zu stehen, aber ohne seinen Hit "Saufen morgens, mittags, abends", kann sich Ingo auch gleich in den Rollstuhl setzen. Denn das wollen die Fans von ihm hören: "Saufen morgens, mittags, abends". Aber solche Lieder, wie auch das künstlerisch ähnlich gelagerte "Wir müssen aufhören, weniger zu trinken", sollen künftig nicht mehr zu hören sein an der entprollten Playa de Palma.

Außer in der Stürmer-Arena, in dem früher das Klimbim war, und in das immerhin 500 Leute reinpassen. Was eine echte Konkurrenz ist für den "Megapark" und den "Bierkönig", die beide der mallorquinischen Familie Pascual gehören, die aber heillos zerstritten ist.

Ein hochprozentiges Politikum also. Von dem ich nichts wüsste, würde ich nicht ab und zu Urlaub machen von Corona. Und das Beste: Ich kann die Mallorca-Zeitung lesen, ohne vom BER abzufliegen.