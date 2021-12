Zoonar.com/Insung Choi Bild: Zoonar.com/Insung Choi

Do 02.12.2021 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Ab in die Heimat

Das Jahresende ist für viele Menschen die Zeit, in der sie nach Hause reisen, in die Heimat. Auch unser Kolumnist Christopher Kloeble macht sich auf den Weg - in seine zweite Heimat Neu-Delhi. Aber was, wenn die Heimat nicht mehr der eigenen Erinnerung entspricht?