- Impf, lass nach!

Unser Kolumnist Thomas Hollmann geht es im Moment so, wie vermutlich vielen Menschen: Er ist doppelt geimpft und trotzdem stark verunsichert. Und vor allem fühlt er sich schlecht informiert.

Ich bin am Samstag zuhause geblieben und nicht zu der Party gegangen. War mir zu heikel. All die Leute. Vor zwei Wochen wäre ich noch gegangen. Ich bin ja geimpft und geschützt, habe ich vor zwei Wochen noch gedacht. Inzwischen weiß ich: Schutz ist relativ und eine eher abnehmende Konstante.

Der Biontech-Gründer Ugur Sahin hat der Bild am Sonntag gesagt, nach vier Monaten wird es weniger. Meine Impfung ist sechs Monate her. Seit zwei Monaten lebe ich also auf gut Glück. Und da frage ich mich: Warum sagt mir das niemand?

Weil Wahl war? Oder wussten es die Politiker nicht besser? Das kann ich ausschließen, bin ich bei meiner Recherche, die ich betrieben habe, statt zur Party zu gehen, doch auf einen Artikel der Pharmazeutischen Zeitung gestoßen. Darin berichtet der Vorsitzende der deutschen Laborärzte, Dr. Andreas Brobowski, er habe schon mehrfach Antikörperwerte unter tausend festgestellt. Leute mit Werten unter tausend hätten seiner Einschätzung nach keinen Impfschutz mehr. Der Artikel ist vom September.

Wahrscheinlich lesen Politiker die Pharmazeutische Zeitung nicht. Wobei sie das könnten. Stattdessen tun sie jetzt auf überrascht. Und Michael Müller hält wieder Moralpredigten nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich finde, Berlins Noch-Regierender darf sich nur über Impfverweigerer empören, wenn er auch die Pharmazeutische Zeitung liest.

Ob ich Silvester auf eine Party gehe? Nur geboostert – und mit der entsprechenden Fachliteratur.