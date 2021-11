IMAGO / blickwinkel Bild: IMAGO / blickwinkel

Fr 19.11.2021 | 08:05

- Strom stehlen für Fortgeschrittene

Insbesondere die Strompreise steigen immer weiter in die Höhe. Wenn das so weiter geht, führt das noch dazu, dass an sich gesetzestreue Menschen in die Kriminalität getrieben werden. So wie unseren Kolumnisten Thomas Hollmann.