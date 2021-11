- Hat Deutschland das Glück verlassen?

Der unter der Woche erschienene "Glücksatlas", in Auftrag gegeben von der Deutschen Post, weist einen historischen Tiefststand in Sachen Glück in Deutschland aus. Und dass sich Berlin am unglücklichsten fühlt, findet unser Kolumnist Thomas Hollmann geradezu niederschmetternd.

Berlin ist also mal wieder Schlusslicht. Was in diesem Falle nicht am Lieblings-Hobby der hier lebenden Menschen liegt, an allem erstmal was auszusetzen zu haben, ehe sie vielleicht doch nichts zu meckern haben. Nein, der Grund ist: Corona.

Und dass es in Berlin so viele körpernahe Dienstleistungen gibt. Womit nicht gemeint ist, was Sie jetzt schon wieder denken. Sondern: Nagelstudios, Wahrsagerstudios, Friseure, Kneipen und so was. Und wenn die alle wegen Corona zumachen müssen, sind die Leute arbeitslos und nicht mehr glücklich.

Das ist logisch und hilft zu begreifen, was Glück überhaupt ist. Nämlich nicht, im Lotto zu gewinnen oder die große Liebe zu finden. Die meisten Menschen warten auf beides ein Leben lang vergebens. Zu wissen, was man morgen macht, ist Glück.

Haben wir schon immer gewusst, sagen da natürlich die Anhänger der DDR, in der das Leben bekanntlich von der Wiege bis zur Bahre durchgeplant war. Aber in der DDR konnte man kein Nagelstudio aufmachen. Und erst recht kein Wahrsagerstudio.

Auf der anderen Seite springt Sachsen-Anhalt wie Kai aus der Depri-Kiste und zieht mit dem Happy-Abonnementmeister Schleswig-Holstein gleich. 6,78. Warum? Weil in Sachsen-Anhalt so viele Alte leben, die es weder in Nagel- und Wahrsagerstudios zieht noch diese besitzen.

Was einen verleiten könnte, sein Glück im vorgezogenen Ruhestand zu suchen oder hinter einem Finanzamts-Schreibtisch. Beame sich nämlich auch recht glücklich. Aber ich mag keine Schreibtisch-Kakteen. Und man soll die Hoffnung bekanntlich nie aufgeben. Schließlich gibt es die Pest heute auch nicht mehr. Und dass es mit der SPD nochmal aufwärts geht, was für die SPD zweifellos ein Glücksfall ist, hätte vor einem Jahr auch niemand geglaubt. Dabei gab es da schon Corona.