- Gefangen in der fliegenden Backröhre

Kolumnist Thomas Hollmann ist zurück aus dem Urlaub. Aber von Erholung keine Spur. Die war schon verflogen, ehe er das Flugzeug verlassen konnte.

Ich saß Freitagabend im Flugzeug fest. Dabei waren wir schon auf dem BER gelandet und standen direkt vor dem Terminal. Leider sei gerade kein Bodenpersonal verfügbar, das die Rolltreppe ranschieben könne, sagte der Pilot. Und danach sagte er nichts mehr, sondern überließ uns unseren trüben Gedanken, die von den Ausdünstungen der Sitznachbarn nicht eben aufgehellt wurden.



Denn weil der Pilot die Triebwerke ausgestellt hatte, lief auch die Klimaanlage nicht mehr. Also heizte sich unser Flugzeug auf wie eine Backröhre. Was die vielen Kinder zum Heulen fanden.



„Willkommen in Berlin!“, bemerkte ein Mitgefangener. Woraufhin ein anderer höhnisch lachte, aber auch irgendwie mutlos. Denn wir waren alle eingesperrt. Und was sollten wir machen, wenn sich die Tür nicht öffnen würde? Den Kindern mit Pflaster den Mund zukleben? Vielleicht.



Eine Frau meinte, beim Hinflug hätte sie eine ganze Stunde auf der Startbahn gestanden. Eine Stunde in dieser Ober-Unterhitze, das würden nicht alle überleben. Vor allem jene nicht, die noch was zu trinken dabeihaben. Es sind schon Menschen für weniger erschlagen worden.



Und das hat mich dann doch gewundert, wie schnell so etwas geht: Da war der BER eben noch ein Witz und plötzlich ist er ein Schreckensort. Am Ende traut man sich da gar nicht mehr hin. Was auch nicht gut wäre. Denn nach Mallorca schwimmen, ist doch ganz schön weit.



Irgendwann hörten die Kinder vorne auf zu wimmern. Ich dachte schon: Die sind jetzt gar. Aber tatsächlich war die Tür aufgegangen. Und offensichtlich stand auch eine Treppe davor. Jedenfalls verließen Menschen das Flugzeug.



Ich schaute auf die Uhr. Es war gerade mal eine halbe Stunde vergangen seit unserer Landung. Also eigentlich kein Grund, sich zu beschweren.