- Wenn einem das eigene Idol auf den Fuß fällt

Es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Und dann gibt es gute Gewohnheiten, die manchmal schlechte Auswirkungen haben. So eine ist Thomas Hollmann jetzt – im wörtlichen Sinne – auf die Füße gefallen.

Der Mensch legt sich im Laufe seines Lebens dumme Gewohnheiten zu. Manche bohren in der Nase, andere in der Wand. Weil sie Fans von Schlagbohrmaschinen sind. Und auch ich mache das eine oder andere, das sich kaum erklären lässt, außer mit fehlender Intelligenz. Aber dass ich Tassen, die vom Küchentisch fallen, mit dem Fuß auffange, habe ich stets als eine nützliche Angewohnheit begriffen. Wurden so doch schon etliche Tassen vor dem Zerspringen bewahrt. Und Äpfel bekommen kaum Druckstellen, wenn ein Fuß sie abfedert.

Ich habe mir dieses Fußfangen vielleicht so mit sieben, acht Jahren angewöhnt. Damals wollte ich Gerd Müller sein. Und ich wusste: Als Mittelstürmer muss ich jederzeit damit rechnen, dass mir ein Ball vor die Füße fällt. Oder ein Apfel, eine Tasse, ein Zollstock, eine Suppenkelle. Auch einen Liter Milch habe ich schon mal reaktionsschnell angenommen. Und der Karton ist heil geblieben.

Deshalb war das für mich all die Jahre eine vielleicht seltsame aber keinesfalls dumme Angewohnheit. Bis vorgestern. Da wollte ich das Bücherregal endlich rausschaffen. Also habe ich es auf ein Skateboard gehievt, um es zur Treppe zu schieben. Was mir auch beinahe gelungen wäre. Wäre da nicht diese Türschwelle gewesen. Jedenfalls kippte das Regal plötzlich vom Skateboard. Aber statt mit den Händen danach zu greifen, schoss - wie gewohnt - der rechte Fuß vor – und wurde vom Regal begraben.

Die gute Nachricht: Es ist nichts gebrochen, glaube ich. Die schlechte ist die schmerzhafte Erkenntnis, dass einem Kindheitsidole auch im Wege stehen können. Zumal Gerd Müller das Regal wohl auch nicht verwandelt hätte.