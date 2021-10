- Urlaub am BER – Jetzt buchen!

Nicht mehr zwei, sondern vier Stunden vor Abflug am Flughafen sein! Dazu hat die Lufthansa zuletzt am BER aufgerufen, nach massiven Problemen bei der Abfertigung. Wie soll das bloß weitergehen, wenn erst wieder die Passagier-Zahl von "vor Corona" erreicht ist? Kolumnistin Doris Anselm weiß es. Achtung: Satire.



Am Flughafen BER werden die Fluggäste jetzt gebeten, mindestens eine Woche vor Abflug zum Check-In zu kommen. Nur so lasse sich garantieren, dass wirklich niemand mehr seinen Flug verpasst, ob wegen Personalnot, Corona-Kontrollen, Ferien-Beginn oder weil Jupiter ungünstig im Haus des Steinbocks steht.

Die Flughafen-Betreiber haben für die Wartezeit zusätzliche Freizeitangebote am Airport geschaffen: So sorgen künftig Animateure für Spaß und sportliche Bewegung. Täglich um 9 Uhr 30 können Passagiere auf Ebene E1 in der Check-In-Schlange "Die Reise nach Jerusalem" mitspielen, allerdings unbestuhlt. Wer rausfliegt, muss sich wieder hinten anstellen – so kommt Spannung in den Urlaubsstart.

Jeden Mittwoch gibt es die beliebte Bus-Tour in den Freizeitpark Tropical Islands, wo sich die wartenden Fluggäste schonmal richtig in Urlaubsstimmung bringen können. Abends dann, zurück am Flughafen BER, locken bequeme Schlafbänke (gegen Aufpreis mit Rollfeldblick).

In Betreiberkreisen wird bereits gemunkelt, die neuen Angebote auszuweiten: Bald müssten Fluggäste dann sogar zwei Wochen vor Abflug zum Check-In erscheinen. Im BER-Terminal 5, das wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleibt, entsteht zurzeit ein kreisförmiges Endlos-Buffett, an dem Reisende ganz wie im Urlaub von Frühstück bis Mitternachts-Snack Wochen im all-you-can-eat-Rausch verbringen können.

Ein Insider sagte dazu, langfristig sei der Umbau des BER in ein vollwertiges Ferienresort geplant. Denn: In Zeiten des Klimawandels habe die Flugreise als Urlaubsform ohnehin keine Zukunft. Der Umbau soll nach ersten Schätzungen achthundertdrölfzig Billionarden Euro kosten und etwa vierhundert Jahre dauern.