Bild: IMAGO / Travel-Stock-Image

Mo 11.10.2021 | 08:11 | 100 Sekunden Leben

- Plötzlich wieder da

Die Pandemie ist an niemandem spurlos vorbeigegangen und nun, wo viele geimpft sind, kann man endlich wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Doch wie funktioniert dieses Leben in Gesellschaft? Unsere Kolumnistin Olga Grjasnowa versucht sich zu erinnern