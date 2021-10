- Steueroase zweiter Stock

Die „Pandora Papers“ bringen gerade ans Licht, wie die Reichen ihr Geld unterbringen – oft fragwürdig, teils illegal. Etwa auf bestimmten Südseeinseln oder im kühle South Dakota. Da überlegt Kolumnistin Doris Anselm glatt, ob auch sie vielleicht noch Chancen hätte als Gastgeberin fürs Geld.

Im Grunde habe ich Verständnis dafür, dass auch Geld mal Urlaub braucht. Schließlich ist Geld in bestimmten Kreisen das Einzige, was überhaupt noch arbeitet. Und wie es arbeitet in unserem durchgedrehten Turbokapitalismus! Rund um die Uhr hetzt das Geld hin und her. New York! Frankfurt! Hongkong!



In einem Sekundenbruchteil kümmert sich das Geld um Aktien, im nächsten um Öl, dann schon wieder um Weizen oder Immobilien. So einen Stress würde kein noch so motivierter Banker aushalten. Dazu kommt die Entfremdung durch die neue Virtualität. Was für die menschliche Psyche Social Media ist, das ist fürs Geld der Bitcoin: Praktisch, kann einen aber total kirre machen. Bei alldem ist es kein Wunder, dass das Geld regelmäßig zusammenbricht. Und jedes Mal guckt die ganze Welt zu, beim Burnout an der Börse.



Also – wär’ ich das Geld, würd’ ich mir auch nichts sehnlicher wünschen als einen Liegestuhl am Strand der Cayman Islands. Wobei jetzt laut der Pandora Papers auch der US-Bundesstaat South Dakota Karriere als Steueroase gemacht hat. Ich weiß ja nicht. Durchschnittstemperatur: 15 Grad, Meeresstrand: Keiner, Realwirtschaft: Rindvieh und Mais. Ganz ehrlich: Oase ist für mich was anderes.



Hier bei mir in der Wohnung sind’s aktuell herrliche 23 Grad, ich hab’ keine Kühe und ein sehr schönes Bad mit Wanne. Dort könnte ich, innovativ, wie ich bin, neben Geldwäsche auch Geldwellness anbieten, Peelings und so. Das strafft jeden zerknitterten Schein. Also wenn Sie das hören, liebe Superreiche: Bringen Sie mir Ihr Geld einfach vorbei. Zweiter Stock rechts. Sie können das Geld auch anonym unten in den Briefkasten werfen. Ja, den gibt es, und da ich außerdem solo-selbständig bin, verdiene ich jawohl ganz klar den Titel "Briefkastenfirma".