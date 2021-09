- Nach dem Wahlkampf kommt der Nachbarschaftskampf

Die Wahlen sind vorbei. Umso wichtiger werden wieder die Alltagsprobleme. Vor allem jene, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, sagt unser Kolumnist Thomas Hollmann.

Das Problem bei Nachbarschafts-Streitigkeiten ist, dass da Wahlen auch nicht weiterhelfen. Ich könnte nicht einmal eine Unterschriftenaktion starten, weil ich nicht weiß, wer die Blumen ausgesät hat.

Ich habe einen Verdacht, den ich hier auch schon mal formuliert habe: die Frau aus dem Haus nebenan, die ihren Balkon zwischenzeitlich zu einem Taubenfutterplatz umfunktioniert hatte. Aber Beweise habe ich keine. Und die Dame würde sich vermutlich eh weigern, die Knollen wieder auszugraben.

Also sprießt die Topinambur, diese hinterhältige, weil jedes Jahr aufs Neue austreibende Sonnenblumenart vor sich hin. Und vor allem: in alle Richtungen. Der Bürgersteig ist längst zugewachsen und straßenseitig überwuchern die mannshohen Gelbblütler inzwischen die Autos. Dass ich mich wundere, dass die Leute ihre Autos überhaupt wiederfinden.

Und zu allem Überfluss säuft das Wucherungetüm dem Baum auch noch das Wasser weg. Der sieht schon ganz blass aus, der Baum. Und die Gehwegplatten sind auch schon hochgehebelt. Aber Hauptsache, die Stolperfalle ist öko.

Ich bin kürzlich mit der Rosenschere runter und habe die vordersten zwei Reihen gefällt. Abends in der Dämmerung. Denn, wer Blumen abschneidet, schlägt auch Kinder. Ist eine weit verbreitete Meinung. Dabei habe ich bestimmt schon 20.000 Bäume gepflanzt. Damals in den Ferien. Tannen, Eichen, Fichten. Wir haben immer um die Wette gepflanzt. Bis sich Christian den Hohlspaten in den Fuß gerammt hat. Den musste man dann erst einmal rausziehen, den Spaten aus dem Fuß.

Wie kam ich drauf? Richtig: Einpflanzen muss man können. Und die Konsequenzen im Blick haben. Wahrscheinlich wird demnächst ein Nachbarschaftskomitee zur Rettung des Baumes gegründet.