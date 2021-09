- An der Homeoffice-Urne

Deutschland rechnet dieses Jahr mit einem Rekord bei der Briefwahl. Da liegt Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm voll im Trend: Sie sitzt bereits zuhause vor ihren fünf Stimmzetteln und zwei Briefumschlägen. Doch mitten im demokratischen Ankreuzen, Falten und Eintüten beschleichen sie plötzlich seltsame Schuldgefühle.

Ich mach jetzt schon seit so vielen Jahren Briefwahl; als ich damit angefangen habe, musste man sich dafür noch entschuldigen. Also einen triftigen Grund nennen, warum man an dem betreffenden Sonntag nicht könne. Dadurch bekam das Ganze was unangenehm Wehrdienst-Verweigerungs-haftes.

Inzwischen muss ich mich zum Glück nicht mehr dafür rechtfertigen, dass es mich stresst, in einem Schulgebäude mit einem Haufen Arbeitsblätter hinter ein Papp-Kabuff geschickt zu werden, das aussieht wie ein aufgestelltes Anti-Abschreib-Federmäppchen. Nein, ich sitze schön hier zuhause und kann mir all die grau-bunten Zettel und Umschläge in Ruhe angucken. Um zum Beispiel nochmal misstrauisch nachzurecherchieren, warum die rechten oberen Ecken der Stimmzettel abgeschnitten sind. Ah, das war die Sache mit den Schablonen für die Blindenschrift, alles klar.

Ich kann mich bei einem Kaffee drüber freuen, wie viel Wählerei ich als Berlinerin diesmal in einem Aufwasch erledigen kann: Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordneten-Versammlung und Volksentscheid große Wohnungsunternehmen – da hat man nach sechs Kreuzchen das Gefühl, echt was geleistet zu haben. Und das im Homeoffice!

Wobei Demokratie natürlich nicht nur von den Kreuzchen allein lebt und man sich viel mehr engagieren sollte … aber auch das ist nicht der Ursprung meiner Schuldgefühle. Nein, es ist die Sache mit dem Wahlkampf. Dass jede Menge hirnlos wirkender Plakate und Sprüche uns Allen schon seit Monaten auf die Nerven gehen, ist nämlich meine Schuld. Also: Die Schuld von Briefwählenden wie mir. Unseretwegen beginnt der Wahlkampf immer früher, das ist inzwischen offiziell bestätigt. Hiermit möchte ich sagen: Es tut mir wirklich leid. Aber Sie kennen ja jetzt mein Federmäppchen-Trauma.