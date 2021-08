IMAGO / Hartenfelser Bild: IMAGO / Hartenfelser

Fr 27.08.2021 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Endlich wieder Tatort!

Die Fans wird es freuen: Am Sonntag gibt es einen neuen Tatort. Nach fast dreimonatiger Sommerpause ermittelt das Frankfurter Kommissaren-Duo in einem Entführungsfall. Und da ist auch unser Kolumnist Thomas Hollmann froh, dass er endlich wieder weiß, was er am Sonntagabend machen soll.