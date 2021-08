- Kein Babyboom im Lockdown

Corona macht keine Kinder. So lassen sich die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zusammenfassen. Tatsächlich gab es während des ersten Lockdowns in Deutschland nur geringfügig mehr Geburten als im Jahr zuvor. Unser Kolumnist Thomas Hollmann wundert sich über das Ausbleiben des Baby-Booms allerdings nicht.



So kann man sich täuschen. Da hatten die Verhaltensforscher und Soziologen und Sexualwissenschaftler selten einig vorhergesagt: Wenn die Leute erstmal im Lockdown sind, werden sie in Ermangelung der Alternativen zünftig in die Kiste springen und kräftig Kinder zeugen. Haben sie nicht getan. Die 1,4 Prozent Zuwachs muss man als natürliche, hormonelle Schwankung herausrechnen. Ergebnis: Der Lockdown steigert nicht die Lust.

Was mich wenig wundert. Will man möglicherweise gar nicht aufeinander hocken, wenn man es denn muss. Und Frau genauso wenig. Und im Fernsehen läuft schließlich auch immer was.

Wobei ich interessant finde, dass sich das Ende des Lockdowns ebenso wenig auf die Zeugungsfreudigkeit auswirkte. Dabei hätte man doch denken können, die Leute feiern die wiedergewonnene Freiheit und lassen es ordentlich krachen. Dazu hatten sie aber offensichtlich auch keine Lust.

Die Verkaufszahlen von Stramplern blieben neun Monate später jedenfalls auf dem bekannt niedrigen Niveau. Was für die Strampler-Industrie eine ernüchternde Erkenntnis gewesen sein muss. Zumal eine ebenfalls gestern veröffentlichte Umfrage besagt: Die Hälfte der jungen Leute fühlt sich unter Druck gesetzt, nach dem Lockdown unbedingt was unternehmen zu müssen. Und Druck ist im Vergnügungsfalle eher nicht förderlich. Auch wenn Oliver Kahn sagt, er habe immer Druck. Aber das war vor Corona.

Die Sexualwissenschaftler, Soziologen und Verhaltensforscher werden auf die Nachwirkungen des zweiten Lockdowns hoffen. Dass ihre "Zuhause-ist-es-doch-am-geilsten"-These doch noch gestützt wird. Und wenn’s wieder nicht klappt, hat im Zweifel Oliver Kahn Schuld.