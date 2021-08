- Die rote Gefahr aus Vetschau

In der Lausitz kann man jetzt sitzen, um vorwärtszukommen. Wer einfach nur sitzen will, muss dagegen höllisch aufpassen, weil sonst ein ungewollter Ausflug droht. Sie sind verwirrt? Unser 100 Sekunden-Kolumnist Martin Schneider klärt Sie auf.

Die Welt ist voller Gefahren, manchmal lauern sie da, wo man sie so gar nicht vermutet, manchmal ist die Gefahr eine rote Bank. Und steht in Vetschau. Schon die Farbe sollte einen ja irgendwie warnen, dennoch soll es Leute geben, die sich leichtsinnig auf diese Dinger setzen, nicht ahnend, was ihnen gleich blüht. Fünf Minuten und ein Auto später waren sie verschwunden.

Dabei ist die Idee dahinter ganz pfiffig: Wer sich hier hinsetzt, wird mitgenommen. Ein extra Angebot an Mobilität seien diese Mitfahrbänke, vor allem für Rentner. Für alle, die nicht auf den nächsten Bus in zweieinhalb Stunden warten wollen, der sie dann mit sieben Zwischenstopps ins nächste Dorf tuckelt. Wenn Oma Irmgard sich also auf eine rote Bank setzt, signalisiert sie: nimm mich mit, ich will hier weg. Egal wohin. Gut, das ist natürlich Quatsch, im besten Fall will Günni der Truckerfahrer ebenfalls zum Wurstfachgeschäft und zur gesprächigen Gertrud, da bilden sich also 1a Synergieeffekte. Und so stehen nun also insgesamt fünf solcher Mitfahrbänke in und um Vetschau, fleißig werden die Leute aus ihrer Stadt herausgebracht. Die Idee erntet Applaus. Was die Ideengeber nicht bedacht haben: wie kommen die Leute jemals wieder zurück? Truckerfahrer Günni ist mit seinen lecker Bockies schon seit Stunden wieder auf der A13. Im Stau. #baustellenfestival_Südbrandenburg.

Liebe Autofahrer: Sollten SIE nun also in nächster Zeit rund um Vetschau verstreut übermüdete Rentner mit ausgestrecktem Daumen und vollen Einkaufsnetzen sehen: Fassen sie sich ein Herz. Bremsen sie ab - und bieten sie ein Kaltgetränk an. Oder einen Platz in ihrem Auto, wie sie möchten. Denn wer weiß: Vielleicht wollte Oma Irmgard nie raus aus Vetschau - sondern einfach nur mal sitzen.