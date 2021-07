Am Steuer der Erklärung

Normalerweise wäre jetzt Endspurt, aber die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 wurde verschoben auf den 31. Oktober. Unsere Kolumnistin Doris Anselm hat sich trotzdem schon an die Erklärung gesetzt, einfach nur, damit die Sache bald vorbei ist. Leider ist das nun doch noch nicht abzusehen.

Beliebte Strategie von Folterknechten: Schonmal androhen, dass bald was schlimmes passiert, und dann das Grauen immer wieder hinauszögern. Da übernimmt die Vorstellungskraft den Rest, und das Opfer ist am Ende, bevor die echte Folter auch nur losgeht.

Diese Strategie verfolgt der deutsche Staat in Sachen Steuererklärung seit ein paar Jahren. Ganz früher war die Abgabefrist ja der 31. Mai, das heißt, nur der Frühling war überschattet von diesem … Gefühl, diesem Erwachsenen-Äquivalent zu "Kann sein, dass Monster unterm Bett sind.“ Denn man wusste nie, was sie diesmal wieder tückisch geändert haben würden in der "Anlage S“ oder "Anlage N“.

Dann kam die Pandemie, und damit letztes Jahr die sardonisch-freundliche Fristverlängerung bis zum 31. Juli. Nun also lag auch ein großer Teil des Sommers unter der drohenden Wolke des Noch-machen-müssens, und weil die vorherige Steuererklärung dann vierzehn Monate her sein würde, trug die Wolke noch den dunklen Rand des Dann-endgültig-vergessen-haben-werdens-wie-das-zur-Hölle-nochmal-ging.

Ich persönlich hab mich ja immer schon gewundert, warum ich dem Finanzamt die Steuer erklären muss. Falls die die auch nicht verstehen, bin ich wirklich die letzte, die man fragen sollte. Gestern war ich in meiner Verwirrung schon kurz davor, in die Anlage KAP einzutragen "Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd …“, aber naja, da hatte ich mir auch etwas Mut angetrunken und war nach meinen Berechnungen überzeugt, dass ich vom Fiskus acht Millionen Euro zurückbekommen müsste.

Ich glaub, ich lass das Projekt lieber nochmal ruhen. Vielleicht ist der 31.Oktober doch ein gutes Datum. Weil das einfach zusammenpasst: Steuererklärung und Herbstdepression.