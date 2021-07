- Sei nicht so empfindlich!

"Überempfindlich", "Mimose", oder gar "Prinzessin auf der Erbse": Immer mal wieder muss Kolumnistin Doris Anselm sich sagen lassen, sie sei allzu sensibel. Aber wenigstens ist sie nicht allein damit – und ein neuer Job hat sie erneut darin bestärkt, die vermeintliche Schwäche als Talent zu sehen.

Neben der Kolumne hier mach ich seit Januar noch eine zweite regelmäßige, auf rbb Kultur. Da geht’s um den Autor Marcel Proust. Sie wissen schon: Hatte kürzlich Geburtstag, wär’ hundertfünfzig geworden? Weil ich sein längstes Werk jetzt täglich lese, ist es, als hätt’ ich plötzlich einen Mitbewohner, der immer in der Küche sitzt und redet.

Manchmal nervt Marcel. Das Frauenbild, der Adels-Fimmel, die Endlos-Bandwurm-Schachtelsätze. Trotzdem glaube ich, wir wären auch in echt eine gute WG gewesen. Proust schrieb in einem schallgedämmten Zimmer. Nicht nur Bücher, auch höfliche Briefe an seine Nachbarn von oben. Er fragte, wann wieder lärmige Arbeiten anstünden, damit er sich drauf einstellen könnte. Geholfen hat’s wenig. Denn so ist das, als sensibler Mensch durchs Leben zu gehen: Wir wissen ja, dass wir es sind.

Wir weichen ja so lange aus, wie’s geht. Aber die Anderen, die Stumpfen, Kernigen, das Partyvolk, die Leute, die im Fernbus Eiersalat essen – sie rücken ständig hinterher. Neulich musste ich mir hier von der Seele reden, was ich so im (angeblichen!) Ruhebereich des ICE erlebe. Ich könnt’ ’ne Serie draus machen. Bei meiner jüngsten Fahrt, sieben Stunden nach Freiburg im Breisgau, hatten wir eine Opernsängerin!

Sie übte am Platz, mit Partitur, zwar nicht in voller Lautstärke, doch ihre voll ausgebildete Stimme drang durch jeden Ohrstöpsel. Ich hätte auch gern gearbeitet, also geschrieben, denn im Gegensatz zum reich geborenen Marcel Proust verdien’ ich damit meine Brötchen. Auftraggeber haben Sensibilität nämlich schon immer gern für ihre Zwecke genutzt. Wer Sachen wahrnimmt, die Andere gar nicht merken, ist für diverse Jobs gefragt. Bis es dann an der nächsten Ecke wieder heißt: Boah, sei doch nicht so empfindlich! Ach, Marcel. Komm in die Küche, ich mach uns einen Lindenblütentee.