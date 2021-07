- Männer und ihre Haustiere

Bin ich eher ein Hunde- oder Katzenmensch? Viele haben auf diese Frage eine überzeugte Antwort. Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm sind Haustiere eigentlich egal. Trotzdem taucht die Frage ständig wieder auf ihn ihrem Leben – sobald es um Herrenbesuch geht.

Vereinzelt mag es neben Hunde- und Katzenmenschen wohl auch noch Meerschwein- oder Wellensittichmenschen geben, aber was weiß ich. Von meiner sehr kurzen Zeit als Wüstenrennmaus-Kind abgesehen, war ich nie eine große Haustierperson. Tiere scheinen mir ähnliche Probleme mit sich zu bringen wie Kinder. Wobei Bekannte von mir etwas empört reagiert haben, als ich mal rein hypothetisch frage, ob sie meine rein hypothetischen Kinder füttern würden, nur so fünf, sechs Wochen lang, wenn ich mal in Urlaub will. Das scheint irgendwie ein Tabu zu verletzen. Also habe ich auch vom Kinderkriegen Abstand genommen.

Von Männern allerdings nicht. Und da muss ich nun wohl endlich mal klären, ob ich eher eine Hundemännerfrau bin oder eine Katzenmännerfrau. Aber das ist gar nicht so einfach. Einmal wollte ich mit einem Mann schlafen, der eine Katze besaß. Als wir uns in seinem Wohnzimmer genug Mut angetrunken hatten, um die Sache nach Nebenan zu verlagern, präsentierte dort die Katze eine große Lache Eifersuchts-Urin auf dem Bett. Ich hätte sie gern damit beruhigt, dass ich wesentlich weniger Alleinanspruch auf ihr Herrchen erhob als sie, aber ich miaue nur sehr gebrochen.

In einer anderen Nacht ging ich mit einem Hundebesitzer nach Hause. Das Schlafzimmer sei Hund- und Hundehaarfrei, versicherte er mir zartfühlend, und auch sonst sagte und säuselte er auf dem Weg zu sich sehr sinnliche, sanfte Sachen – bis er die Wohnungstür aufschloss und den Hund begrüßte. Da mutierte er zu einem cholerischen Oberstleutnant. Er brüllte Kommandos, stampfte mit dem Fuß, und meine Lust auf ihn desertierte innerhalb von Sekunden, ich glaube, die Feldjäger sind heute noch hinter ihr her.

Aus all dem muss ich nunmehr schließen: Ich glaube, ich bin eine Goldfischmännerfrau.