- Altenheime, Jungenheime

Es gibt extra Orte, da werden Menschen aufbewahrt, damit man ihrem rapiden Verfall nicht zusehen muss. Denn man merkt diesen Menschen an, dass sie die Kontrolle über ihre Bewegungsabläufe verloren haben. Auch ihre Körperflüssigkeiten können sie oft nicht bei sich behalten. Sie schreien herum, weil sie einander sonst kaum verstehen. Manche ziehen sich auch plötzlich aus. Igitt. Da kann ich wirklich nur sagen: Zum Glück gibt es Clubs und Diskotheken. Normalerweise.

Irgendjemand muss sich trotz Corona bitte wieder um diese Menschen kümmern! Ich will die in meinem Alltag einfach nicht sehen, und es ist geradezu vernachlässigte Fürsorgepflicht, wenn wegen Corona ihre Einrichtungen abgeriegelt werden und diese Leute dann die ganze Nacht im Delirium durch Berliner Grünanlagen wanken. So.

Und was ich eigentlich sagen wollte: Auch die Kontaktbeschränkungen in den Seniorenheimen gehören jetzt mal gelockert. Damit geimpfte Pflegende ohne Maske arbeiten dürfen, geimpfte Bewohnerinnen endlich wieder gemütlich zusammensitzen und plaudern können, und von ihren geimpften erwachsenen Enkelkindern besucht werden dürfen. Hier schließt sich dann der Kreis: Es ist nämlich auch niemandem geholfen, wenn die Oma sich zwar seit Monaten auf den Besuch freut, dafür ihre coolste Klamotte angezogen und von Schwester Erika ein paar dieser besonders fröhlich machenden Pillen gedealt gekriegt hat, dann aber der Enkelsohn nicht auftaucht, weil er bewusstlos in einem Berliner Park in seinem eigenen Exkrement liegengeblieben ist. Gut, vielleicht wären Windeln eine Lösung – aber da passt dann wieder die Skinny-Jeans nicht drüber.

Also, liebe Berliner Regierende: Das muss aufhören. Bitte öffnet die Clubs UND die Seniorenheime. Alles andere ist sowieso realitätsfremd.