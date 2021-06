- Von Brillen und Bermudas

Der G7-Gipfel ist Geschichte. Aber die sonnigen Tage von Cornwall haben Eindruck hinterlassen bei Thomas Hollmann - vor allem in modischer Hinsicht. Unser Kolumnist überlegt ernsthaft, künftig wie ein Staatschef rumzulaufen.

Ich meine nicht die Bermuda-Shorts von Boris Johnson, mit denen er sich an einem Gipfelmorgen in die Fluten gestürzt hat - was wir dank einer Video-Aufnahme wissen, die von einer entfernten Düne aus gemacht worden sein muss.

Vielleicht war der Papparazzo aber auch bestellt. Denn wer so einen harten Premier hat, der nahezu nackt den Kampf mit der kalten Nordsee aufnimmt, der muss sich um sein Land nicht sorgen. Außer, man sieht die Sache modisch. Hätten die Shorts doch auch eine Schlafanzughose sein können. Womöglich waren sie das auch.

Aber um die Hose des britischen Premiers geht es hier nicht, sondern um die Brille von Joe Biden. Ich dachte schon, er hätte die in Washington vergessen. Aber einmal trug der US-Präsident seine Ray Ban dann doch in Cornwall. Und prompt sah dieser alte Mann, der nicht mehr gut laufen kann, lässig und cool aus. Und wer möchte nicht gerne lässig und cool aussehen? Ich schon.

Und vor allem: Ich habe eine solche Pilotenbrille. Seit über dreißig Jahren schon. Die steht mir wirklich gut. Was daran liegen könnte, dass sie viel von meinem Gesicht verdeckt. Jedenfalls hatte ich die Brille früher ständig auf. Bis plötzlich die Hipster auf Düsenjet-Pilot machten. Und danach Heidi Klum. Und als auch noch all die Spielerfrauen in den Fußballstadien verspiegelt rumsaßen, habe ich meine Ray Ban zu den alten Nokia-Handys gelegt.

Kann ich die jetzt wieder rausholen, die Brille? Zumindest ist es nicht mehr peinlich, für den US-Präsidenten gehalten zu werden. Und dafür muss man Joe Biden danken, dass er den Stil zurückgebracht hat auf die politische Bühne, der auch mein Stil ist.

Heidi Klum und die Hipster können gerne die Shorts von Boris Johnson tragen. Da hat der bestimmt nichts gegen.