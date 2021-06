- Fußball-EM, Tour de France, Oylmpia - Der Sportsommer beginnt

Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Vier Wochen lang rollt der Ball über den Kontinent – und über die Bildschirme. Und danach geht es gleich weiter mit der Tour de France und Olympia. Für Thomas Hollmann steht damit die Terminplanung.

Ich habe einen Jahresplaner. So einen aus Pappe. Din-A 3. Der ist super. Ein Blick, und ich weiß von Januar bis Dezember Bescheid. Wichtige Daten markiere ich mit Textmarker. Vielmehr: Markern. Die EM ist gelb, die Tour blau, für Olympia blieb pink übrig. Mein Sommer ist ein regenbogenfarbenes Säulendiagramm.



Dass die gelbe EM- und die blaue Tour-Säule zwei Wochen lang parallel verlaufen, hat mich nur kurzzeitig beunruhigt. Denn wie ich herausfand, beginnt die Tour mit dem EM-Achtelfinale. Da wird erst ab 18 Uhr gespielt. Und da ist die Tour schon im Ziel.



Während der gelb-blauen Phase kann ich vor der Glotze also nicht nur zu Abend essen, sondern auch zu Mittag. Und wenn Olympia ist, gibt’s Tele-Frühstück. Ohayo Gozaimasu heißt „Guten Morgen“ auf Japanisch. Ich werde sicher noch weitere Wörter lernen. Wobei ich Sport nicht zwingend als Kulturgewinn betrachte. Würde ich Olympia doch auch gucken, wenn das in Spandau stattfände. Oder in Wuppertal.



Das ist schon ein seltsamer Spaß, Freude daran zu haben, wie fremde Menschen sehr stark transpirieren. Und es ist egal, ob sie das auf dem Fußballplatz tun, auf einem Rennrad oder auf dem Rücken eines Pferdes. Hauptsache, die Leute strengen sich an. Mich entspannt das.



Möglicherweise ist das eine Art Sado-Maso. Was mich beunruhigen sollte. Tut es aber nicht. Ist meine eigentliche Sorge doch, was ich während der drei weißen Tage mache. Wenn die blaue Tour zu Ende ist, das pinke Olympia aber noch nicht begonnen hat. Vielleicht fahre ich mal nach Spandau raus. Nach Krefeld ist es mir zu weit.