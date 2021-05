- Zu alt - Du kommst hier nicht rein!

Vielleicht finden in diesem Jahr noch Konzerte und Festivals statt. Im Zweifel wäre das nur für die Jungen eine gute Nachricht. Denn der Bundesgerichtshof hat diese Woche entschieden: Alte haben kein Recht auf Party. Türsteher dürfen Alte abweisen. Kolumnist Thomas Hollmann hält das für ein Fehlurteil.

Ich weiß nicht, wo der Vorsitzende Richter des Bundesgerichtshofes lebt. Aber nicht in der Gegenwart. Denn dann wüsste er, dass 60 das neue 30 ist. Und der Münchener, der seinerzeit auf die Elektropop-Party wollte, war nicht 60, sondern gerade mal 44. Also Anfang 20.



Das Gericht sprach dem Konzertmacher dennoch das Recht zu, die Besucher nach eigenen Regeln einzulassen, um so den "Charakter der Veranstaltung" zu bestimmen. Die Regel lautete: "18 bis 28". Was charakterlich in Richtung Hormon-Überschuss ging. Da frage ich mich: Ist das so erstrebenswert, wenn pickelige Teenager viel zu hübsche Frauen anstarren, bei denen sie eh keine Chance haben? Dem Münchener wäre es dagegen um die Musik gegangen. Aber lautere Absichten und schubweises Triebleben fanden bei der Urteilsfindung keine Berücksichtigung.



Jung vor alt also. Nur, was hätte der Ordner gemacht, wenn George Clooney um Einlass gebeten hätte? Hätte er ihm gesagt: "Sorry, man you are too old"? Ich vermute, nein. Was zeigt: Bei der Altersdiskriminierung geht es gar nicht ums Alter, sondern um einen Mangel an Attraktivität, der all den ausgewachsenen Menschen unterstellt wird, auf die nicht ständig Hollywood-Kameras gerichtet sind. Ob Till Schweiger wohl reingelassen worden wäre? Ich hoffe nicht.



Denn ich wäre reingekommen. Und da hätte ich keine Lust gehabt, Till Schweiger zu treffen. George Clooney schon eher. Ich wäre einfach über den Zaun geklettert. So wie früher, als ich nicht reinkam, weil mir das Geld dafür fehlte. Irgendeine unbewachte Stelle findet sich immer. Und, hey, 60 ist das neue 30. Solange man oben auf dem Zaun keinen Hexenschuss kriegt.