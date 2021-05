- Meine Katze sabotiert mein analoges Lesevergnügen

Die Haustierbranche gehört zu den Gewinnern der Haustierbranche. Viele haben sich in dieser Zeit ein Tier zugelegt. Und diese Tiere wurden auch mehr verwöhnt, das zeigt der Umsatz bei Belohnungssnacks. Aber haben sie sich das verdient? Eine Kolumne von Martin Schneider

Wenn Sie sich auch fragen: Wer sind eigentlich die antiquierten Menschen, die das Zeitalter des Digitalen komplett verschlafen haben und am sonntäglichen Frühstückstisch statt mit Tablet oder Smartphone lieber mit einer viel zu unhandlichen, vor zwei Tagen gedruckten Wochenzeitung sitzen, lautet die Antwort: Leute, wie ich.

Ich finde es schön, wenn ich nach dem ersten Absatz eines Artikels nicht feststellen muss, dass der Rest hinter einer Paywall steckt, dass ich beim Blättern keine Cookies akzeptieren muss und das Scrollen wegfällt. Es soll schon Dreiährige gegeben haben, die bei einem handelsüblichen Bilderbuch verzweifelt versucht haben, mit Daumen und Zeigefinger ins Bild zu zoomen. Soweit soll’s bei mir nicht kommen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur altmodisch.



Meine Katze scheint modern, sie sabotiert meine analoge Leselust. Wenn sie nicht auf der Zeitung sitzt, kotzt sie drauf. Das Macron-Interview letztens hätte mich wirklich interessiert, zumal ich noch lesen konnte, dass es recht exklusiv sei. Ich hob es für den nächsten Tag auf, doch da war die Katze schon schneller.

Der komplette Politik-Teil: ab in den Müll. Warum macht die Katze das? Will sie nicht, dass ich belesener bin als sie? Ich mein': Wer weiß, was sie vor ihrem Leben bei uns gemacht hat. Vielleicht hat sie ‘ne 1A-Ausbildung genossen oder an den renommiertesten Unis gelernt. Dabei fällt mir auf, dass wir ihre Vorgeschichte überhaupt nicht kennen. Plötzlich war sie bei uns - „Wollt‘ ihr unsere Katze übernehmen?“ / „Och klar, warum nicht.“ Doch da hatte sie schon ein Weilchen gelebt. Sie selbst schweigt, wenn man sie nach ihrer Vergangenheit fragt.



Wie dem auch sei. Dann muss ich für's Macron-Interview halt doch zum Smartphone greifen. Nach kurzer Suche habe ich es auch gleich gefunden, sehr gut! Dann beginnt die Paywall. Ich schiele zur Katze rüber. Ich bin mir sicher, sie grinst.