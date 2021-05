E-Mails, Textnachrichten, Social-Media: Viele von uns sind ständig am Kommunizieren. Gerade die Arbeit drängt sich da gern in den Vordergrund. Und das hat Folgen fürs Private. Unsere Kolumnistin Doris Anselm sagt: Die Gegenreaktion auf ständige Erreichbarkeit ist das soziale Verschwinden für Zwischendurch.

Ein Bekannter von mir hatte als Jugendlicher in der DDR noch kein Telefon. Er sagt: "Wir sind abends oft einfach bei Freunden vorbeigegangen, um zu gucken, wer Zeit hat." Kaum vorstellbar heute. Man ruft doch vorher an. Man will ja nicht ungelegen kommen. Dieser Satz macht gerade Karriere. Manche Freunde von mir gehen privat nur noch ungern ans Telefon, da fühlen sie sich überrumpelt, weil sie spontan reagieren müssen. Man könne sich ja vorher per WhatsApp zum Telefonieren verabreden, sagen sie.

Interessante Entwicklung. So wie Sitzen angeblich das neue Rauchen ist – schädlich, macht man nicht mehr, wird langsam uncool – so ist wohl Anrufen das neue Unangemeldet-vor-der-Tür-Stehen. Und inzwischen kommen sogar private Textnachrichten manchmal ungelegen. Es ist mir selbst schon passiert, dass ich sie ein paar Tage nicht beantwortet habe, weil irgendwie alles zu viel war.

Wird die direkte Textnachricht schon bald das neue Anrufen? Und wie geht es weiter? Angenommen, ich möchte mit jemandem ein Bier trinken gehen. Vielleicht muss ich diesen Wunsch dann bald irgendwo "posten". Öffentlich, und somit natürlich auch ein bisschen gutgelaunt-geglättet, obwohl ich in Wahrheit gern über ein paar Sorgen reden würde. Und dann meldet sich der eine oder die andere, und wenn niemand passendes dabei ist, schreibe ich einfach nicht zurück. So kommt keiner keinem ungelegen.

Hoffentlich ist das Schwarzmalerei. Denn wer oder was mir wichtig ist, zeigt sich auch daran, wer oder was mir ungelegen kommen darf. Vielleicht ist das sogar die Liebeserklärung der Zukunft, oder das Bild für Freundschaft: Jemand macht dir die Tür auf und sagt: "Du kommst ungelegen. Komm rein!"