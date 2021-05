- Halblegal in Ueckermünde

Unser Kolumnist Thomas Hollmann hat eine Reise gemacht. Ans Meer. Eine Dienstreise selbstverständlich. Das ist doch legal. Oder?

Man darf jetzt ja wieder nach Sylt. Aber Sylt ist so weit weg. Also bin ich nach Ueckermünde gefahren. Über die Ostsee lässt sich schließlich auch schön gucken. Und wenn man mit der S-Bahn schon mal bis Bernau vorfährt, sind es nur noch 166 Kilometer. Also habe ich mein Rad und meinen Rucksack geschnappt und bin los.

Entspannend war die Fahrt über das leere Land allerdings nicht, musste ich doch vor fünf in Ueckermünde sein. Denn um fünf würde das Corona-Testzentrum schließen. Und ohne negativen Test dürfte mich meine Pensions-Wirtin nicht aufnehmen. Darauf hatte sie mich am Telefon hingewiesen: "Ohne Test kein Bett!".

Also trat ich kräftig in die Pedale. Begleitet von der Angst, meine Pensions-Wirtin könnte es sich trotz Negativ-Test nochmal anders überlegen. Ihre Nachbarn würden genau beobachten, wer bei ihr absteige, hatte sie mich aufgeklärt. Und ich musste eidesstattlich versichern, dass ich kein Tourist bin, sondern Geschäftsreisender.

Okay, ich vertreibe keine Staubsauger und bin auch kein Bauarbeiter. Dafür rede ich jetzt im Radio über Ueckermünde. Das ist vielleicht nicht so handfest wie eine Hausmauer. Aber Staubsaugervertreter sind auch nicht viel besser beleumundet als es Journalisten sind.

Am Ende ging alles gut. Ich war schon um vier in Ueckermünde, der Test fiel negativ aus, die Pensionswirtin wartete am Gartenzaun, und das Meer schwappte in der Abendsonne.

Das Beste aber war die Fahrt zurück am nächsten Tag. Es trotz aller Widrigkeiten ans Meer geschafft zu haben, bereitete mir ein wohlig-kribbelndes Gefühl des Halblegalen.

Mein nächstes Übernachtungsziel ist der Brocken.