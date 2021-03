Kommt die Notbremse in der Corona-Pandemie? Oder wird sie doch nicht gezogen? Oder nur in einigen Bundesländern? Aber von manchen Bürgermeistern trotzdem nicht? Diese Fragen beschäftigen Deutschland – und auch unseren Kolumnisten Thomas Hollmann.



Ich kenne mich aus mit Notbremsen. Ich habe mal an einer gezogen. Beziehungsweise: ziehen lassen. Ist schon ein Weilchen her, war aber sehr eindrucksvoll.

Dazu muss man wissen, dass in meiner westfälischen Kindheit die große Langeweile herrschte und der Vater eines Jungen bei der Deutschen Bundesbahn arbeitete. Der Vater saß immer oben in diesem Stellwerk-Ausguck. Vor allem aber hatte er unten im Schuppen diese Knallfrösche liegen. Und der Junge wusste wo.

Eines Tages kam er mit zwei dieser Metallfröschen und dem Versprechen zu uns, die Dinger seien echt laut. Also nahmen wir den Jungen in unsere Clique auf und begannen, die Scheiben auf die Schienen zu klemmen. Kurz vor dem Bahnübergang, damit der Lokführer auch richtig in die Eisen steigen würde. Denn dafür waren die Knallfrösche da, die im Eisenbahner-Deutsch wahrscheinlich eher „Signal-Patrone“ geheißen haben, sollten die dem Lokführer beim Überfahren doch unüberhörbar signalisieren: Die Schranke ist noch oben!

Ich habe nie wieder etwas vergleichbar Krachendes und anschließend Quietschendes gehört wie an diesem anfangs langweiligen Nachmittag. Und tatsächlich kam der Zug vor der Schranke zum Stehen, der geschlossenen.

Als sich die Polizei mit La-lü-la-la ankündigte verließen wir sicherheitshalber unseren Beobachtungsposten im Gebüsch. Die Fahndung nach den Tätern blieb denn auch erfolglos. Wie auch die Berichterstattung in der Zeitung schnell verebbte. Dies allerdings zu unserem Bedauern.

Ob der Junge zuhause aufflog, weiß ich nicht. Wir haben ihn dann doch nicht in unsere Clique aufgenommen. Was jetzt nicht heißen soll, dass eine Notbremse grundsätzlich ihr Ziel verfehlt. Ich gebe nur zu bedenken geben: Im Zweifel ist das ein kurzes Vergnügen.