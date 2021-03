- Der Bürgerkrieg im Supermarkt

Der Oster-Lockdown kommt unserer Kolumnistin Doris Anselm gelegen, denn er sorgt wohl für weniger Fress-Feste. Feiertage führen bei ihr nicht zu Entspannung, sondern zu hochkomplexen Einkaufsstrategien. Am Mohnbrötchen bei Lidl ist jedoch selbst sie schon gescheitert.



Zugegeben: Unter Journalistinnen und Journalisten haben Feiertage sowieso einen schlechten Ruf. Zum einen kommt da statt eines schönen Lammrückens immer erstmal die Frage nach dem Dienstplan auf den Tisch. Überhaupt nicht lecker, die in vielen Redaktionen so genannten "Schweineschichten", selbst wenn sie harmlos-knusprig ummantelt als "Bereitschaftsdienste" zubereitet werden. Im Grunde sind sie vergleichbar mit unser aller Lockdown-Lage: Man kann sich nicht wirklich gehen lassen und entspannen, man muss irgendwie aufpassen und langweilt sich trotzdem, weil nichts los ist. Und wenn doch mal was passiert, dann was richtig übles, und man ist personell so schlecht aufgestellt, dass es garantiert katastrophalen Stress gibt. Nee, Danke.

Auch privat bin ich, vom Frauentag abgesehen, kein Fan von kalendarisch festgelegten Feiertagen. Mir vermitteln die meist das Gefühl, ich solle pünktlich was empfinden. Und meine Gefühle waren noch nie besonders pünktlich. Im Gegensatz zu meiner Einkaufsplanung. Sobald mehrere aufeinanderfolgende Feiertage drohen, entwerfe ich hochkomplexe Termin-und-Rezept-Stategien, um den Bürgerkrieg im Supermarkt zu umgehen. Inzwischen bin ich zuversichtlich, dass ich mit meinen Taktiken erfolgreich die Mona Lisa aus dem Louvre holen könnte. Aber an Mohnbrötchen aus dem Lidl bin auch ich schonmal gescheitert.

Insofern: Wenn wegen des Oster-Extra-Lockdowns jetzt weniger Leute gleichzeitig für weniger aufwendige Fress-Feste einkaufen gehen, kann ich das nur begrüßen. Am meisten Lust hätte ich eigentlich auf einen Oster-Kurztrip nach innen. Aber weil die dafür benötigten Verkehrsmittel größtenteils nicht legal sind, kann ich darüber natürlich nicht im Radio reden. Ich kann nur sagen: Ich verbringe die Ostertage richtig schön heiter und ruhig bei mir zuhause.