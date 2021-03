- Aliens als Therapeuten

Das NASA-Fahrzeug "Perseverance" hat inzwischen seine ersten Meter auf dem Mars zurückgelegt und soll bald anfangen, nach Leben auf dem Planeten zu suchen. Für unsere Kolumnistin Doris Anselm ist das höchste Zeit – sie bräuchte mal jemand Neues zum Reden.

In meinem Freundeskreis gilt jetzt die 5-Minuten-Regel. Sobald jemand anfängt, bezüglich der Corona-Lage sein Herz auszuschütten, läuft die Uhr. Nach 5 Minuten Anteilnahme heißt es eiskalt: Themawechsel. Wir haben nämlich festgestellt, dass es genau 6 (!) Minuten dauert, bis ALLE Gesprächs-Beteiligten sich mit der schlechten Laune angesteckt haben, sogar übers Telefon und im Videocall, und zwar ohne dass es der ursprünglich jammernden Person merklich besser geht.

Es ist doch so: Bei kompliziertem Kummer sollte man sich irgendwann mal Hilfe holen von einer neutralen Person, die dafür ausgebildet ist, aber nichts mit der Sache zu tun hat. Leider gibt es bezüglich Corona auf der gesamten Erdkugel keine einzige Person, die neutral ist und nichts mit der Sache zu tun hat, auch keine Therapeutin.

Und hier kommt für mich die Marsmission ins Spiel. Schon historisch gibt es ja Schnittpunkte zwischen Raumfahrt und Psychotherapie: Leute wie Sigmund Freud glaubten: "Die Wahrheit ist irgendwo da drinnen", Leute wie Sigmund Jähn: "Die Wahrheit ist irgendwo da draußen".

Leider hat nun der Marsrover bei seiner ersten Fahrt eine halbe Stunde gebraucht für sechs Meter, das ist so weit wie bei mir vom Bad in die Küche. Da trifft man natürlich nicht viele Leute, schon gar keine mit Abschluss in Psychologie. Aber: Auf den Fotos von unterwegs ist ein Stück Marsfelsen, das mit viel gutem Willen aussieht wie eine Couch. Das lässt hoffen.

Mir persönlich wäre es momentan echt egal, ob das Wesen, das mir zuhört, aus grünem Schleim besteht, solange der Schleim eine gewisse Gelassenheit ausstrahlt beim Thema Corona und eben ein offenes Ohr für mich hat. Oder was man statt Ohren so trägt auf dem Mars