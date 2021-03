- Hoffnung per Zoom: Nicht alles ist schlecht

Der Fernunterricht steht diese Tage unter keinem guten Stern. Lehrer wie Schüler wie Eltern sind unzufrieden. Dabei hat der Online-Unterricht doch so viele Vorteile. Eine Kolumne von Christopher Kloeble

Eigentlich sollte ich mich derzeit im amerikanischen Bundesstaat Georgia befinden und an der Universität in Athens deutsche Gegenwartsliteratur unterrichten. Dank Corona kann ich das nur online. Anstatt mit meinen Studenten einen Raum zu teilen, teile ich mit ihnen ein Zoom-Meeting.

Es wird ja derzeit viel geklagt über diese Form von Fernunterricht. Er hat aber auch seine Vorteile. Ich muss zum Beispiel nur oberhalb der Gürtellinie ordentlich aussehen. Niemand kann riechen, ob ich mich gewaschen habe. Wenn mir eine wichtige Info fehlt, kann ich sie fast unmerklich nebenbei googeln.

Zudem spare ich mir die Anreise. In diesem Fall ein paar tausend Kilometer. Und ich brauche kein Visum. Ich erreiche die Studenten auch so. Noch vor zwanzig Jahren wäre das unmöglich gewesen.

Es ereilt einen immer das Schicksal, das man ertragen kann. Wer hat das nochmal gesagt? Ich bezweifle, dass das in jedem Fall zutrifft. In diesem allerdings schon. Auch wenn ich viel lieber jetzt in Georgia wäre. Ich könnte Southern Barbecue Ribs genießen und den über fünfzig Prozent der Bevölkerung gratulieren, denen es gelungen ist, den Staat in der letzten Wahl demokratisch-blau zu machen.

Beim Zoom-Unterricht sehe ich in jedem Fenster einen Studenten irgendwo auf dem Campus. Im Sonnenschein oder im Licht einer Bibliothekslampe. Manche von ihnen tragen Masken, manche von ihnen hatten bereits Corona. Sie alle können sich impfen lassen. Die Uni kümmert sich besser um ihre Studenten als die EU sich um ihre Einwohner.

Die Studenten sind auf Zack, ich muss mich ranhalten, um sie nicht zu langweilen. Wie sehr ich es bedaure, dass wir uns nicht begegnen werden.

Aber ich bin auch dankbar, ja, hoffnungsvoll. Solange wir über den Atlantik und zig Zeitzonen hinweg über deutsche Literatur diskutieren können, ist die Welt vielleicht noch nicht verloren.