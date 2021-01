picture alliance / dpa-tmn | Zacharie Scheurer Bild: picture alliance / dpa-tmn | Zacharie Scheurer

Fr 29.01.2021 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Der große Unbekannte: Auf der Jagd nach Mr. Big

Autoaufkleber preisen zuweilen an, wen der Heranfahrende im Wagen erwarten kann. Da steht schon mal Baby on Board. Kolumnist Thomas Hollmann ist nun an einem Fahrzeug mit dem Sticker "Big" vorbeigefahren. Doch wer ist der große Unbekannte?