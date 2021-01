picture alliance / Zoonar Bild: picture alliance / Zoonar

Mi 20.01.2021 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Corona-Maßnahmen und des Menschen Bockigkeit

Kolumnistin Doris Anselm hat eine steile These: Von allen neu beschlossenen schärferen Corona-Maßnahmen hätte die Politik genau das Gegenteil verordnen müssen. Nur so könnten die Infektionszahlen sinken. Der Grund dafür liege tief in der menschlichen Psyche.