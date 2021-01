picture alliance/dpa/TASS Bild: picture alliance/dpa/TASS

Mo 18.01.2021 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Die Neuausrichtung der Kultur nach Corona

Kulturveranstaltungen werden in der nächsten Zeit noch sehr einsame Erlebnisse auf dem heimischen Sofa. Was aber die Kultur von Netflix und Co lernen könnte, um dann in das Jahr 2022 zu starten, darüber hat sich Kolumnistin Olga Grjasnowa Gedanken gemacht.