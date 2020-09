imago images / Panthermedia Bild: imago images / Panthermedia

Do 24.09.2020 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Der Diebstahl-Bestellzettel

In keinem Flächen-Bundesland werden laut einer Statistik der Versicherungswirtschaft so viele Fahrzeuge geklaut, wie in Brandenburg. Über 1200 Autos sind im vergangenen Jahr verschwunden. Doch unser 100-Sekunden-Kolumnist Martin Schneider hat Glück gehabt.