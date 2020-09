imago images / Christine Roth Bild: imago images / Christine Roth

Di 01.09.2020 | 100 Sekunden Leben

- Homeoffice im ICE

Unser Kolumnist Thomas Hollmann ist kürzlich Zug gefahren – und fand sich in einem virtuellen Großraumbüro wieder. Über die ausgeprägte Entwicklung in Corona-Zeiten das verordnete Homeoffice in die Bahn zu verlegen.