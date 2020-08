imago images / Lars Reimann Bild: imago images / Lars Reimann

Mi 12.08.2020 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Es lebe der WG-Wahnsinn!

Lange lebte Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm sehr gern allein. Doch dann kam der Corona-Lockdown. Der einsame Frühling sitzt ihr immer noch in den Knochen. Deshalb hat sie sich diesen Sommer statt Urlaub eine spezielle Therapie verschrieben: Mit knapp 40 Jahren und ausgeprägter Ordnungsliebe zieht sie nochmal in eine WG. Was kann schon schiefgehen?