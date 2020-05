Bild: rbb/Schneider

Do 07.05.2020 | 100 Sekunden Leben

- Das Geschenk für den Fleischfreund, der alles hat

Am Sonntag ist Muttertag. Manche schrecken jetzt auf, weil sie den noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Andere grübeln schon seit Wochen über ein originelles Geschenk. Unser Kolumnist Martin Schneider hat in der Lausitz an ganz ungewöhnlicher Stelle Geschenke-Hilfe bekommen.