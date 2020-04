rbb

Fr 03.04.2020 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Coronakonjunktiv ist das neue Präsens

In dieser Zeit ist vieles in unserem Alltag anders. Die Menschen tragen Mundschutz, halten Abstand und verbringen viel Zeit zu Hause. Unser Kolumnist sucht nun Halt in der deutschen Sprache.