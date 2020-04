imago images / Cavan Images Bild: imago images / Cavan Images

Do 02.04.2020

- Daheim bleiben: Neues entdecken und nicht verrückt werden

In Zeiten von Corona müssen sich die Menschen in Geduld üben. Zu Hause bleiben, so lautet die Ansage der Regierung. Doch das stellt sich für viele als große Herausforderung dar. Nicht so für den Kolumnisten Christopher Kloeble. Ihm macht die verordnete Selbstisolierung nicht viel aus.