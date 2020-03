dpa Bild: dpa

Mo 09.03.2020 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Hamstern mit den Profis

Unsere Kolumnistin Olga Grjasnowa hat die 90er Jahre in Aserbaidschan erlebt. Dort waren die Lebensmittel knapp und die Innenräume der Geschäfte leer. Während in Deutschland die ersten Bürger Hamsterkäufe tätigen, blühen ihre Eltern auf. Sie sind wieder in ihrem Element.