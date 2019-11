imago images/Jo Kirchherr Bild: imago images/Jo Kirchherr

Di 19.11.2019 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Hoch lebe die Knusprigkeit!

So flüchtig wie das Glück, ein bisschen kapriziös und einfach köstlich: Knusprigkeit ist das allerliebste Mundgefühl von Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm. Also hat sie diesem Gefühl ein Loblied geschrieben – und zugleich ein Rezept gegen alles, was im Leben pappig schmeckt.