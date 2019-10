imago images / McPHOTO Bild: imago images / McPHOTO

Mi 23.10.2019 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Ode an einen verkalkten Superhelden

In jedem Wasserhahn sitzt ein Superheld – sagt Inforadio-Kolumnistin Doris Anselm. Zeit für ein Dankeschön an dieses heldenhafte kleine Bauteil. Und vielleicht auch an all die anderen, vermeintlich nebensächlichen Dinge, die man erst bemerkt, wenn sie kaputtgehen.