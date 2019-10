imago-images / Manfred Segerer Bild: imago-images / Manfred Segerer

Fr 04.10.2019 | 08:05 | 100 Sekunden Leben

- Die Mauerstürmer von BMW

Während der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel war viel von Freiheit die Rede. Aber nicht nur Amt- und Würdenträger bemühten am Einheitsfeiertag den Freiheitsbegriff, auch eine Auto-Anzeige widmete sich am Donnerstag ganzseitig dem Begriff. Darüber wundert sich unser Kolumnist Thomas Hollmann.