imago images / Newscast Bild: imago images / Newscast

Di 06.08.2019 | 08:05 | Hundert Sekunden Leben

- :-) ;-) :-D - Land grinst dauerdebil vor sich hin

Einst reichte die Sprache aus, um Dinge genau zu umschreiben. Heute - so beklagt der Inforadio-Kolumnist Thomas Hollmann - können sich die Menschen nicht mehr mit dem klassischen Alphabet ausdrücken. Und so muss etwa in beinahe jeder Konversation ein Smiley anzeigen, wenn es sich bei einer Aussage um einen Witz handelt.