- Ein Shitstorm vor dem Sandsturm

Während des österlichen Friedens bei Eis, Spargel und Eiern, tobte auf Twitter ein gewaltiger Shitstorm in größtem Ausmaße. Worum es ging? Um eine Preisverleidung und eine Nicht-Komikerin. Die einen fanden die Aufregung gerechtfertigt, die anderen hysterisch, und an den dritten ging sie gänzlich vorbei. Und im Rückblick? Kopfschütteln, vermutet Inforadio-Kolumnistin Renée Zucker in "100 Sekunden Leben".