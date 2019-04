Stadt Bergkamen Bild: Stadt Bergkamen

- Altrömisch über die Straße

In Bergkamen bittet demnächst ein römischer Legionär die Menschen über die Straße. Der Stadtrat des Ruhrgebietsortes hat gestern Abend grünes Licht gegeben für das außergewöhnliche Ampelmotiv. Ein weiteres Motiv ist der Bergarbeiterkumpel. „Heimatnähe und Identifikation mit der Stadt und ihrer Geschichte“ soll so hergestellt werden. Unser Kolumnist Thomas Hollmann fragt sich, welche Motive man an Berliner Ampeln montieren könnte.