imago images/Sven Simon Bild: imago images/Sven Simon

Mi 10.04.2019 | 08:05 | Hundert Sekunden Leben

- Der Traum vom Flugfahrrad

"Scheuer will Radverkehr attraktiver machen": Bei dieser Überschrift wird Kolumnistin Renée Zucker Angst und Bange. So richtig überzeugt ist sie nicht von der Kampagne des Ministers, der sich dagegen wehrt als Autominister in die Geschichte einzugehen. "100 Sekunden Leben" über Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Fahrradpläne.