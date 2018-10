- Hingehen oder Wegbleiben?

Muss Reklame immer logisch sein? Nein - ist sie meist auch nicht. Sie sollte aber vielleicht nicht unbedingt ihren beworbenen Gegenstand neutralisieren, meint Kolumnist Thomas Hollmann angesichts der Brandenburger Tourismus-Werbung, die derzeit in Berlin zu sehen ist.

Seit einer Woche hängt das Plakat am Ostbahnhof, vis-a-vis der Eastside-Gallery. Gegenüber jener bepinselten Vorzeigemauer also, vor der täglich Tausende Berlin-Touristen ihre Selfie-Stöcke zücken. Einige fotografieren auch die Spree hinter der Bilderwand. Dort jedenfalls, an diesem touristischen Hotspot der Stadt, wirbt jetzt Brandenburg für sich, mit dem Bild einer leeren, verschneiten Winterlandschaft und dem Slogan: "Spree ohne Touris".

Nun muss Reklame nicht immer logisch sein. Jürgen Klopp tut auch so, als ob er Opel gut findet. Und der Mann hat nun wirklich keinen Grund, beim Autokauf zu sparen. Und als Vermögensberater muss er sich vermutlich auch nichts dazuverdienen. Trotzdem denken die Leute an Lebensversicherungen und Mittelklasseautos, wenn sie den Fußballtrainer an der Seitenlinie ausrasten sehen.



Bei der aktuellen Brandenburg-Werbung bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die provozierte Aufmerksamkeit den gewünschten Erfolg hat. Oder aber die Hoteliers nachher Leute in ihren Betten liegen haben, die sie da gar nicht drin liegen haben wollen.

Betrunkenen Engländerinnen auf Junggesellinnenabschied könnte es in Groß Dölln doch schnell mal langweilig werden. Nicht, dass die sich dann am Mobiliar vergreifen.



Aber womöglich zielt die touristische Anti-Touri-Werbung auch gar nicht auf die Berlin-Billigflieger, sondern auf uns, die wir hier keinen Saufurlaub machen, sondern vielleicht gerne mal wieder einen Fluss sähen, der einfach nur dahin fließt, ganz ohne Badeschiff und dass eine Mauer davor steht.



Dass wir dann die Touristen wären, vor denen wir geflohen sind, mag dem einen oder anderen widersinnig erscheinen. Aber Jürgen Klopp hat schließlich auch schon mal Werbung für Tapetenkleister gemacht.