- Wir können auch anders

Es ist einigermaßen vergiftet, das Verhältnis zwischen Politik, Polizei und Presse. Das wurde nicht zuletzt durch die Diskussion nach Chemnitz deutlich. Dass es aber auch wohltuend anders geht, hat Renée Zucker zu ihrer eigenen Überraschung und Freude am Fall von Köthen erlebt. Bei einer Pressekonferenz, die Hoffnung macht.



Eine Pressekonferenz, die leise Hoffnung schenkt, ist ungewöhnlich. Ein Innenminister, eine Justizministerin, der Staatsanwalt, die Referatsleiterin der Polizei - sie alle beantworteten Fragen, die in ihrer Beantwortungskompetenz liegen. Und sie taten das mit dem gebotenen Ernst und dem sichtbaren Bemühen, das, was sie wussten, so genau wie möglich zu schildern und sogar zu erklären.

Man erlebt selten eine Zusammenkunft von Presse und Politikern, in der so wenig Vorbehalte Misstrauen und Arroganz zwischen beiden Gruppen zu spüren ist. Nichts sollte an Chemnitz und die dortigen verunglückten Aufklärungsveranstaltungen erinnern - und das tat es auch nicht. Auch wenn der so leidenschaftliche wie umtriebige taz-Reporter Martin Kaul bei folgenden, auch gern "Trauermärsche" genannten Aufzügen Übles sah.



Kaul, der schon beim G20-Gipfel in Hamburg mit Streams direkt aus Demozügen berichtete und diesmal sowohl aus Chemnitz wie aus Köthen Bilder und Töne über eine App und Twitter lieferte, musste wegen eines Zusammenstoßes mit missbilligenden Nazis abbrechen, wurde aber von der Polizei gerettet. Manche eben doch Freund und Helfer. Auf seinem Twitter-Account kann man sich die Streams noch mal anschauen.

Vielleicht sollte man sie auch dem Verfassungsschutzpräsidenten und dem Bundesinnenminister empfehlen, falls es da noch Bedarf an Authentizitätsbeweisen und Straftatbestandsbeispielen gibt. Und damit die Öffentlichkeit sie nicht andauernd missversteht, weil ihnen manche Informationen einfach noch nicht vorliegen.

Es sind anstrengende Zeiten, und wir werden unser Leben eventuell mehr verändern müssen, als es uns seinerzeit schon nach dem 11. September 2001 prophezeit wurde. Aaber: Wir sind tatsächlich nicht wenige, ja, vermutlich sogar wirklich viel mehr.