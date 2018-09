- Mit den Männern geht's bergab

Inforadio-Kolumnist Thomas Hollmann erfreut sich bester Gesundheit. Aber möglicherweise nicht mehr lange, fürchtet er. Zumindest scheint ihm das die FAZ einreden zu wollen.



Fettige Hamburger essen, zum Beispiel. Nüsse und Trockenobst sind viel gesünder. Und gegen Blasenschwäche hilft Beckenbodentraining. Und hinter Erektionsstörungen kann sich eine Herzerkrankung verbergen. Weshalb man besser nicht zu Viagra greifen, sondern es erst einmal mit der Vakuumpumpe versuchen sollte.

Ich weiß nicht, ob ich das will,- immer so vernünftig sein und so sorgsam mit mir umgehen. Am Ende schlurfen wir dann wie die Frauen durch Drogeriemärkte und schmieren uns Pflegecremes aus Probierspendern auf die fleckige Haut. Das macht doch keinen Spaß.

Ahnen die Macher des Männergesundheitsmagazins wohl auch, dass zu viel Gesundheit abschreckt. Deshalb darf in der Beilage der Bilster Berg ganzseitig für sich werben. Der Bilster Berg ist eine Rennstrecke in Ostwestfalen, auf der man das Gaspedal unvernünftig weit durchdrücken und Spaß am Krach haben darf.

Nun mag ich überhaupt nicht gerne schnell Auto fahren, aber besser als Blasenschwäche und Burnout ist das dann doch.