- The Return of the Majestätsbeleidigung

Irgendwie kann man es unserer Kolumnistin Renée Zucker aber auch nicht Recht machen - zumindest nicht, wenn man die Polizei ist: Beschwerte sie sich unlängst noch darüber, dass die Freunde und Helfer in Sachsen zu wenig Arbeitseifer angesichts marodierender Hitlergrüßer an den Tag legten, so passt ihr der vorausgallopierende Gehorsam der Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht so richtig.



Im Bundesland Sachsen mag die Polizei, - die mancherorts auch schon über dem Logo eines schwarz-rot-goldenen Wutbürgerhütchens "Pegizei" genannt wird - noch nicht so perfekt ihrem Auftrag von Herstellung öffentlichen Friedens und gesetzlicher Ordnung nachkommen - in Mecklenburg-Vorpommern hingegen ist das ganz anders. Dort verfolgt man sehr eifrig eventuell aufsässige und Straftatsverdächtige sofort. In Neustrelitz zum Beispiel, wie der NDR berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg einen kurdischen, als politisch verfolgt anerkannten Flüchtling vernommen, der auf Facebook unter anderem ein Wortspiel geteilt - also: nicht verfasst! - hatte. In diesem Wortspiel wurde aus dem Namen Erdogan das kurdische Wort Kerdogan. Kerdogan heißt Esel.

Renée Zucker